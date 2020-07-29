2020-07-29T13:39:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, новости на 29 июля: среди новых больных 10 человек старше 60 лет

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 29 июля 2020 года
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 32 случая заболевания, 14 из которых в Саранске, остальные в районах.

Среди новых больных старше 60 лет – 10 человек (самому пожилому из них 83 года). Моложе 30 лет – двое.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 424 случая COVID-19. Полностью выздоровели 3 348 человек, 39 - за последние сутки. Скончались 34.

По данным на 28 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 675 человек находятся на стационарном лечении. 895 человек - под наблюдением дома.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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