Опасные игры на неокрепшем льду в Пензе

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В воскресение, 22 ноября, зеркальный молодой лед на Суре издалека напоминал самую обыкновенную водную гладь в тихую погоду. Но только не для самых нетерпеливых рыбаков, прожженных фаталистов, или отчаянных…

Случившаяся накануне трагедия на реке Пензятке с двумя детьми, выходит, снова ничему не учит.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, прокуратура Первомайского района г. Пензы организовала проверку по факту несчастного случая с малолетними детьми, произошедшего 21.11.2020 в результате провала льда на реке Пензятке. Один из детей, 5-летний мальчик, погиб.

Будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителей пострадавших детей. Кроме того, прокуратура оценит работу уполномоченных органов по обеспечению безопасности пребывания людей на водных объектах.

Результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры области.