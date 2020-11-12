Коронавирус в Мордовии, новости на 12 ноября: жители республики жалуются на отсутствие лекарств в аптеках

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Вчера в правительстве республики состоялось совещание по вопросам эпидемиологической обстановки в регионе. Глава Мордовии Владимир Волков отметил, что в последнее время ему часто поступают жалобы от жителей республики на отсутствие в аптеках противовирусных лекарств и антибиотиков. По большей мере, это связано с возросшим спросом: поставщики попросту не успевают пополнять запасы. Как рассказал и.о. генерального директора ГУП РМ «Фармация» Алексей Ладошкин, противовирусные препараты и антибиотики в аптеках есть, просто не в том количестве, в котором нужны, поэтому их быстро разбирают. Чтобы справиться с проблемой, уже сейчас заключаются дополнительные договоры с поставщиками и производителями.

В целом, ситуация с коронавирусом в республике пока не улучшается: по информации оперативного штаба, за последние сутки подтвердились еще 87 случаев заболевания и одна смерть. Как отметила заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова, количество коек для больных Covid-19 в инфекционных госпиталях республики продолжает увеличиваться.

- В последние дни мы госпитализируем по 190-200 человек в сутки, - сказала вице-премьер.

Также участники совещания обсудили вопросы, связанные с действием ограничительных мер. Напомним вам, что на прошлой неделе, несмотря на введенный в регионе запрет на проведение массовых мероприятий, руководство саранского ТЦ «Сити-парк» организовало праздник в честь пятилетия комплекса.

- Неужели обязательно сейчас проводить мероприятия с участием детей? У нас 85 случаев коронавируса в день! - с негодованием высказался Владимир Волков.

Как доложил руководителю республики глава городского округа Саранск Петр Тултаев, материалы по нарушениям в «Сити-парке» в ближайшее время будут направлены в суд.

Владимир Волков поставил задачу усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе продолжить проверки работы такси, в адрес которых есть много нареканий со стороны жителей республики. Глава Мордовии отметил также, что не в полной мере выполняется требование перевести 30% офисных работников на удаленный режим работы, прежде всего это касается города Саранска.

Глава Мордовии Владимир Волков не исключил введения дополнительных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции и призвал жителей республики отнестись к этому с пониманием.