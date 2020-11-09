В разгар пандемии в одном из саранских ТРЦ прошел праздник

Пандемия коронавируса, уже много месяцев пугающая весь мир, по всей видимости, не является для кого-то причиной отказаться от своих планов: в минувшую пятницу в одном из торгово-развлекательных центров Саранска прошел масштабный праздник, посвященный пятилетию комплекса. На мероприятие съехались жители со всего города, многие из них привели детей.

Снимки с мероприятия были присланы мэру города Петру Тултаеву. Тот связался с администратором ТРЦ и напомнил, что массовые мероприятия в Мордовии запрещены. И был обвинен в «нарушении прав». Позже, правда, представитель комплекса ошибку осознал и принес извинения.

- Нам от извинений, знаете ли, ни жарко, ни холодно, - отметил мэр сегодня в ходе планерки. – Он сам сидел в кабинете, а люди находились на этом торжестве. Как минимум половина без масок. Да еще и детей с собой привели. Это безобразие, преступление. Я лично звонил в полицию. Составленные на месте материалы необходимо передать в Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, а дальше - добиться справедливого наказания, вплоть крупного штрафа или даже закрытия.