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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, новости на 22 декабря: скончались еще двое пациентов

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 22 декабря 2020 года
Источник:kp.ru
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Фото: Олег ЗОЛОТО

По информации оперативного штаба республики, за последние сутки в регионе зарегистрировано 87 случаев заболевания, 30 из которых – в Саранске. Возраст новых пациентов – от 10 месяцев до 74 лет.

В федеральной статистике зафиксированы два новых летальных случая – скончались мужчина 1948 года рождения и женщина 1957 года рождения.

Всего в республике за период пандемии выявлено 12 704 случая заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели 10 411 человек, 82 - за последние сутки. 83 человека скончались.

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