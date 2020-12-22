Коронавирус в Мордовии, новости на 22 декабря: скончались еще двое пациентов

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По информации оперативного штаба республики, за последние сутки в регионе зарегистрировано 87 случаев заболевания, 30 из которых – в Саранске. Возраст новых пациентов – от 10 месяцев до 74 лет.

В федеральной статистике зафиксированы два новых летальных случая – скончались мужчина 1948 года рождения и женщина 1957 года рождения.

Всего в республике за период пандемии выявлено 12 704 случая заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели 10 411 человек, 82 - за последние сутки. 83 человека скончались.