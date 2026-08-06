Олег Денисов рассказал о зале боевой славы в музее школы № 36

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Одним из пяти финалистов городского конкурса стал зал боевой славы «Zнать! Гордиться! Помнить!» в музее школы № 36, представленный учителем Анастасией Поршневой.

Градоначальник отметил, что экспозиция демонстрирует связь поколений защитников Родины, включая Великую Отечественную войну, локальные конфликты и СВО. Отдельные разделы экспозиции посвящены труженикам тыла и современным добровольческим инициативам.

В зале представлено Знамя Победы, личные вещи, письма и Книги Памяти, в которые ученики внесли информацию о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне и трудовом фронте. Экспонаты предоставили бойцы спецоперации и волонтеры.

Особое внимание привлекает стенд «Спасибо деду за Победу», а фотовыставка подробно рассказывает о пути к победе.

Олег Денисов подчеркнул, что когда ребенок добавляет на выставку семейную реликвию, он начинает осознавать: «Это часть меня, и я горжусь».

Напомним, что среди победителей конкурса также оказались курсы по управлению квадрокоптерами и массовые молодежные мероприятия к памятным датам. Например, ко Дню воссоединения Крыма с Россией была развернута 100-метровая георгиевская лента, а из 330 пластиковых панелей национального триколора создали «живую» композицию.

Проведение патриотических мероприятий направлено на реализацию национального проекта «Молодежь и дети».