На трассе М-5 «Урал» под Пензой полицейские перехватили наркокурьера

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области во взаимодействии с инспекторами ДПС в ходе реализации оперативной информации, полученной от коллег из ГУНК МВД России, на 597 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Мокшанском районе остановили автомобиль «Volkswagen» под управлением ранее судимого за имущественные преступления 35-летнего жителя Белинского района.

В багажном отсеке машины полицейские обнаружили и изъяли пакет с темно-зелёным веществом. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в принадлежащем задержанному гаражном боксе в Пензе оперативники нашли ещё семь свёртков с подобной субстанцией, а также упаковочные материалы, перчатки, магниты, изоленту и электронные весы, уточняет пресс-служба регионального УМВД.

По заключению экспертов регионального УМВД России, изъятое вещество признано гашишем общей массой около пяти килограммов. По сведениям оперативников, запрещённое вещество предназначалось для дальнейшего распространения среди наркозависимых.

По данному факту следователем ОМВД России по Мокшанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. Задержанному наркокурьеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.