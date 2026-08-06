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НовостиСпорт6 августа 2026 6:07

В Пензе пройдут всероссийские соревнования «Оранжевый мяч»

Турнир по баскетболу 3 3 соберет в стране тысячи участников и зрителей
Виктор ВИКТОРОВ

В Пензенской области соревнования стартуют 8 августа сразу на двух площадках. Их цель — популяризация этого доступного вида спорта, привлечение молодёжи к занятиям физкультурой.

Уличный баскетбол — это всегда зрелищно, энергично и эмоционально. Для многих молодых спортсменов это не просто увлечение, а образ жизни.

Как уточняет пресс-служба регионального Минспорта, площадки турнира в Пензе соберут спортсменов и болельщиков в СЦ «Юность» и парке «Комсомольский» (ул. Гагарина, 6).

Начало регистрации — 9:00.

Торжественное открытие — 10:00.

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