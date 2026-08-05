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НовостиОбщество5 августа 2026 13:01

Туристы пензенского клуба «Ориентир» успешно завершили водный поход

Руководили походом педагоги Николай Уханов и Оксана Абрамова
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

С 27 июля по 3 августа группа туристов из колышлейского филиала Многофункционального туристско-спортивного центра имени Т. Т. Мартыненко успешно завершила водный поход первой категории сложности.

Юные спортсмены преодолели 101 км на катамаранах по реке Ворона, проходящей через Пензенскую и Тамбовскую области. Маршрут начался у села Поим в Пензенской области и завершился в поселке Садовка Тамбовской области.

Маршрут был особенно автономным из-за удаленности населенных пунктов от реки. Извилистое и живописное русло Вороны, окруженное дубравами, ветляниками, тополями и ольхой, создавало дополнительные трудности в виде труднопроходимых завалов, которые приходилось обносить.

Погода во время похода была сложной: три дня шли сильные дожди и дул порывистый ветер. Тем не менее, все спортивные задачи были успешно выполнены, и группа успешно преодолела запланированный маршрут.

В рамках познавательного компонента маршрута участники посетили село Ершово Белинского района, где им была организована экскурсия, включающая осмотр старинной церкви Троицы Живоначальной, построенной в 1812 году.