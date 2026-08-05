Пензенские спортсмены отправились в водный поход по Карелии

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Воспитанники клуба «Меридиан» Пензенского центра имени Мартыненко вместе с педагогами отправились в водный поход по рекам Вама и Водла в Карелии

Группа под руководством Андрея Зелепугина преодолеет маршрут протяженностью более ста километров, который включает пороги второй и третьей категории сложности.

Другая группа из туристско-спортивного центра под руководством Александра Горина и Дмитрия Банкетова также отправилась в водный поход по реке Охта. Маршрут также имеет третью категорию сложности.

По итогам экспедиций участники подготовят отчеты, которые будут представлены на Первенстве по спортивному туризму Приволжского федерального округа в номинации «Маршруты». Эти результаты будут учитываться при подведении итогов соревнований спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2027».