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НовостиОбщество5 августа 2026 12:17

Пензенские спортсмены отправились в водный поход по Карелии

Экспедиция имеет третью категорию сложности
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Воспитанники клуба «Меридиан» Пензенского центра имени Мартыненко вместе с педагогами отправились в водный поход по рекам Вама и Водла в Карелии

Группа под руководством Андрея Зелепугина преодолеет маршрут протяженностью более ста километров, который включает пороги второй и третьей категории сложности.

Другая группа из туристско-спортивного центра под руководством Александра Горина и Дмитрия Банкетова также отправилась в водный поход по реке Охта. Маршрут также имеет третью категорию сложности.

По итогам экспедиций участники подготовят отчеты, которые будут представлены на Первенстве по спортивному туризму Приволжского федерального округа в номинации «Маршруты». Эти результаты будут учитываться при подведении итогов соревнований спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2027».