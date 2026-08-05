В Мордовии бюджетникам вручили ключи от квартир

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Глава республики Мордовия Артём Здунов и полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручили ключи от новых квартир восьми семьям в рамках программы предоставления льготного арендного жилья для работников бюджетной сферы. Мордовия стала первым регионом в стране, который запустил такую программу.

Программа предусматривает возможность выкупа жилья по истечении определённого времени, а при соблюдении ряда условий – практически безвозмездно. Это важный шаг в поддержке молодых семей, которые трудятся на благо республики.

В Саранске уже построен многоквартирный дом на 86 квартир, расположенный в новом микрорайоне с современной школой и детским садом. В Рузаевке возводится дом на 120 квартир. Каждая из этих квартир станет уютным гнёздышком для молодых семей.

Игорь Комаров отметил, что программа предоставления льготного жилья является примером успешной практики, которую стоит распространить на федеральном уровне. Он подчеркнул, что развитие демографического потенциала является ключевым фактором в ответе на демографический вызов.

Артём Здунов поблагодарил полпреда за участие в реализации программы и пожелал семьям здоровья и благополучия. Он призвал молодых людей работать и жить в Мордовии, рожать детей и не беспокоиться о жилищном вопросе.

Равиль и Юлия Ямбулатовы, у которых две дочери, поделились, что новая квартира станет большим подспорьем для их семьи. Татьяна Толмачёва, медсестра, и её супруг Алексей, у которых недавно родился сын, также выразили радость от получения собственного жилья.

Команда Мордовии активно работает над решением демографических задач, поставленных Президентом России. В регионе действует более 40 мер поддержки семей, включая программу предоставления арендного жилья и списание части ипотечного кредита при рождении ребёнка.