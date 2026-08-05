В Саранске отметили 25-летие канонизации адмирала Ушакова

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Сегодня в столице Мордовии прошли торжественные мероприятия, посвященные 25-летию канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова — выдающегося русского флотоводца и небесного покровителя ВМФ России и Республики Мордовия.

В Кафедральном соборе святого праведного воина состоялась Божественная литургия под руководством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. В мероприятии приняли участие представители власти, духовенства, военные и жители региона.

После литургии был проведен крестный ход к памятнику адмиралу на Соборной площади, где отслужили молебен и возложили цветы под сопровождение оркестра ВМФ России имени Н.А. Римского-Корсакова.

Игорь Комаров, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе, отметил, что Федор Ушаков является символом мужества, стойкости и праведности. «Адмирал побеждал на поле боя, развивал военную науку и укреплял авторитет России. Его имя известно во всем мире», — сказал он.

Артем Здунов, Глава Республики Мордовия, подчеркнул важность события и поблагодарил всех, кто участвовал в канонизации. «Память об адмирале Ушакове будет жить в веках», — отметил он.

Митрополит Варсонофий и митрополит Викентий были награждены орденом Дружбы Республики Мордовия за вклад в сохранение духовных традиций. Митрополит Зиновий вручил церковные награды, включая медаль святого праведного воина Феодора Ушакова первой степени, Артему Здунову.

Юбилейной медалью были отмечены Председатель Государственного Собрания Мордовии Владимир Чибиркин, руководитель Администрации Главы республики Булат Хайрутдинов и другие.

Комаров и Здунов также посетили новый корпус православной гимназии имени адмирала Ушакова, где был открыт бюст великого флотоводца.