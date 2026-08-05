Юные пензенцы узнали о важности ухода за зубами

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

В рамках проекта «Здоровье для каждого» дети из детских садов «Светлячок» и «Северное сияние» узнали о правилах ухода за зубами. Урок гигиены превратился в увлекательное приключение.

Врачи рассказали детям о строении зуба, важности заботы о зубах с раннего возраста и роли гигиены для правильного прикуса. Они также развеяли популярные мифы и доступным языком объяснили сложные вещи.

Например, специалисты показали разницу между зубной нитью и швейной, а также объяснили, что ирригатор — это медицинский прибор, а не игрушка. Детям объяснили, почему нельзя использовать взрослые зубные щетки и пасты, и как выбирать средства гигиены в зависимости от возраста. Врачи также напомнили, что сладкие перекусы могут привести к кариесу.

Особое внимание было уделено преодолению страха перед врачом. Специалисты мотивировали детей регулярно посещать стоматолога для профилактических осмотров. Они подчеркнули, что лечить зубы не больно, если делать это вовремя.

Для закрепления знаний детям показали обучающий мультфильм о добром докторе и приключениях зубов в мире гигиены. Дети с восторгом восприняли историю.

Врач-стоматолог Мария Чувашлева отметила, что привычка правильно чистить зубы должна формироваться до школы. Она добавила, что подача информации в игровой форме через сказки и мультфильмы делает гигиену интересной для детей.

Проект «Здоровые зубки — счастливое будущее!» продолжает работу в образовательных учреждениях Пензы, развивая культуру ответственного отношения к здоровью с детства.