В Пензе вынесен приговор убийце сожителя

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области.

Доказательства, собранные следователями следственного отдела по Железнодорожному району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летней жительнице Пензы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 27 апреля 2026 года в квартире дома по улице Клары Цеткин в Пензе между сожителями, находившимися в состоянии опьянения, произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта женщина взяла на кухне нож и нанесла им один удар в область груди сожителя. 33-летний потерпевший скончался на месте происшествия от полученного колото-резаного ранения.

В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя и судебного разбирательства фигурантка содержалась под стражей.