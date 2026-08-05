Губернатор оценил ход строительства ФОКа на Шуисте

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Проект реализуется в рамках федеральной инициативы «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Площадь нового спортивного объекта составит 1,3 тысячи квадратных метров. Комплекс будет включать спортивный зал, раздевалки, санитарные помещения и административный блок.

Во время контрольного визита Олегу Мельниченко сообщили о готовности объекта на 50%. Руководитель подрядной организации отметил, что необходимо завершить работы по основанию административной части и параллельно заняться наружными коммуникациями, которые должны быть завершены в следующем месяце.

Согласно плану, строительство ФОКа планируется завершить к середине ноября 2026 года. Губернатор подчеркнул важность наглядного представления графика работ и поручил разместить его на стенде.

Местные жители также встретились с губернатором, который рассказал о планах комплексного развития инфраструктуры микрорайона. Олег Мельниченко напомнил о победе сквера Дружбы в конкурсе по благоустройству городской среды и сообщил о планах превратить его в полноценный парк в следующем году.

Губернатор также отметил необходимость строительства бассейна в микрорайоне. Он напомнил, что бассейны уже есть в Арбеково, центре города и скоро появятся в Заре, и выразил желание видеть бассейн и в этом районе.

Главе Пензы было поручено определить участок под строительство бассейна и начать разработку проектно-сметной документации.

Кроме того, губернатор сообщил жителям о продлении программы «Мой двор» на 2027-2028 годы, которая успешно реализуется уже три года.