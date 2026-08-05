Олег Мельниченко озвучил планы по благоустройству Заречного

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Работы по благоустройству проводились в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», за которую проголосовали 3391 житель города.

Олег Мельниченко поинтересовался мнением местных жителей о результатах работ. Они отметили, что территория стала популярным местом для прогулок, где можно встретить людей разных возрастов.

Благоустройство практически завершено. Созданы тротуары, площадки для отдыха, установлено уличное освещение, закуплены малые архитектурные формы и проведено озеленение. Планируется дальнейшее обновление территории.

Также обсуждалось благоустройство общественной зоны отдыха «Лесная». Руководство города обратилось за поддержкой к депутату Госдумы Игорю Руденскому.

На совещании с главой города Алексеем Костиным и руководителем градообразующего предприятия Сергеем Байдаровым были обсуждены вопросы благоустройства. Костин отметил, что благодаря программе инициативного бюджетирования в этом году удалось благоустроить 11 дворов, и уже определены проекты на следующий год. Программа позволяет решать наиболее значимые социальные вопросы в приоритетном порядке.

Олег Мельниченко подтвердил готовность продолжать поддерживать инициативы города. Он подчеркнул важность трехстороннего взаимодействия администрации, региона и завода для улучшения качества жизни горожан.

Губернатор также обозначил стратегию развития Заречного, отметив его потенциал как привлекательного места для жизни.