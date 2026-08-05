Участники сборов «Гвардеец» познакомились с экспозицией музея СВО в Пензе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В новом корпусе Пензенского государственного краеведческого музея состоялась экскурсия для участников юнармейских военно патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец». Ребята осмотрели уникальную выставку, рассказывающую о подвигах уроженцев Пензенского края.

В экспозиции собрано порядка 500 экспонатов — в том числе подлинные артефакты из зоны специальной военной операции. Посетители смогли увидеть элементы экипировки военнослужащих, фрагменты вооружения, личные предметы героев, а также продукцию, которую мастера Пензы изготавливают для отправки на передовую.

Тематическое наполнение выставки многогранно: она отражает разные стороны событий — от организации частичной мобилизации и оказания помощи вынужденным переселенцам до вклада жителей Пензы в обеспечение армии и их участия в боевых операциях. Особое внимание уделено добровольцам и Героям России, родившимся или связанным с Пензенской областью, а также районам Запорожской области (Пологовскому и Токмакскому), находящимся под шефством региона.

Открытие обновлённой экспозиции приурочили к четвёртой годовщине начала СВО. Инициатором проекта выступил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Выставка стала логическим развитием экспозиции «Своих не бросаем. Пензенцы — участники специальной военной операции» и вписывается в общую линию работы музеев по фиксации памяти о событиях СВО — направление, получившее поддержку Президента России Владимира Путина.

Один из участников сборов из Удмуртской Республики, Максим Коновалов, впервые принимавший участие в «Гвардейце», отметил, что программа мероприятия ему нравится: она даёт представление о службе в армии благодаря разнообразным состязаниям, а экскурсия удачно дополняет патриотическую составляющую сборов.

Пензенец Кирилл Карташов, планирующий в дальнейшем поступать в военное училище, выделил для себя наиболее интересные разделы экспозиции. По его словам, особый интерес у него вызвали материалы о тактической медицине, хирургической помощи и обмундировании военнослужащих — это соотносится с его личными увлечениями.

Сборы «Гвардеец» проходят в ПФО с 2013 года при содействии полномочного представителя Президента РФ в округе. В нынешнем сезоне в мероприятии задействованы сборные команды из 14 субъектов Приволжского федерального округа, а также из Луганской Народной Республики. Проведение сборов соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети».