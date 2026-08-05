Заречный получил новые автобусы

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что Заречному передали очередную партию новых автобусов.

Для регулярных перевозок закуплено четыре автобуса большого класса, способные перевозить до 111 пассажиров. Часть средств на приобретение транспорта поступила из федерального бюджета благодаря усилиям регионального министерства строительства и главы города Заречного. Губернатор выразил благодарность депутатам Государственной думы РФ и сенаторам от Пензенской области за помощь в решении этого вопроса на федеральном уровне.

Олег Мельниченко напомнил о системной работе по обновлению пассажирского автотранспорта в городе. За последние три года было приобретено 18 новых автобусов, включая 10 машин «ЛиАЗ» в 2024 году и по четыре машины «КамАЗ» в 2025–2026 годах. В планах на 2027–2028 годы – поступление еще 17 новых автобусов. Таким образом, половина парка автотранспортного предприятия Заречного будет состоять из новых машин. Губернатор подчеркнул, что обновление парка направлено на повышение качества транспортного обслуживания населения города, где расположен концерн «Росатом».

По итогам 2025 года автобусы предприятия перевезли более 2,5 миллионов человек. Губернатор отметил, что обновление подвижного состава положительно сказалось на качестве транспортного обслуживания в Заречном.