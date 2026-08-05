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НовостиОбщество5 августа 2026 7:47

В Мордовии инспекторы ГАИ навестили ребят в лагере «Орленок»

Сотрудники отделения Госавтоинспекции ММО МВД России «Ичалковский» рассказали детям о своей очень важной профессии Сотрудники отделения Госавтоинспекции ММО МВД России «Ичалковский» рассказали детям о своей очень важной профессии Сотрудники отделения Го
Виктор ВИКТОРОВ

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

Ребята с интересом слушали о том, как проходит рабочий день полицейского, с какими трудностями приходится сталкиваться на дороге и почему так важно быть дисциплинированным участником дорожного движения.

В игровой форме гости повторили с воспитанниками лагеря основные правила дорожного движения, в том числе, как правильно переходить дорогу, почему важно использовать световозвращающие элементы в темное время суток, как безопасно передвигаться на велосипедах и самокатах.

Изюминкой встречи стал показ патрульного автомобиля. С восторгом ребята приняли разрешение не только рассмотреть патрульную машину изнутри, включить проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал.

Каждый желающий смог почувствовать себя в роли инспектора, сидя за рулем служебного автомобиля.

Подобные мероприятия — отличный способ сделать отдых детей не только веселым, но и безопасным. Ведь знание правил дорожного движения — навык, который реально может спасти, напоминает пресс-служба региональной госавтоинспекции.