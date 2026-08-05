Пензенские самбисты одержали победу на международных соревнованиях

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Анастасия Попова показала силу воли и поднялась на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 50 кг, отмечает пресс-служба регионального Минспорта. В напряженной борьбе среди мужчин в весовой категории 58 кг Алексей Адалимов продемонстрировал отличную технику и одержал заслуженную победу.

«Борьба складывалась тяжело, у ребят был большой перерыв, и это первый старт в сезоне, но они со всем справились», — отметил тренер спортсменов Виталий Солуянов.

Мы поздравляем Анастасию, Алексея и Виталия Владимировича с заслуженной победой и желаем двигаться только вперёд!