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НовостиСпорт5 августа 2026 6:24

Пензенские самбисты одержали победу на международных соревнованиях

В Кстове в первый соревновательный день турнира памяти Заслуженного тренера СССР Михаила Бурдикова
Виктор ВИКТОРОВ

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Анастасия Попова показала силу воли и поднялась на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 50 кг, отмечает пресс-служба регионального Минспорта. В напряженной борьбе среди мужчин в весовой категории 58 кг Алексей Адалимов продемонстрировал отличную технику и одержал заслуженную победу.

«Борьба складывалась тяжело, у ребят был большой перерыв, и это первый старт в сезоне, но они со всем справились», — отметил тренер спортсменов Виталий Солуянов.

Мы поздравляем Анастасию, Алексея и Виталия Владимировича с заслуженной победой и желаем двигаться только вперёд!