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НовостиОбщество4 августа 2026 14:51

Жителей Саранска развезут по домам после мероприятий, приуроченных к канонизации Феодора Ушакова

Они состоятся завтра
Анна ЧЕРНАЯ

5 августа будет организован вывоз пассажиров в различные микрорайоны города. По завершении праздничных мероприятий на Советской площади, посвящённых 25-летию канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова, в 22:00 автобусы большого класса марки МАЗ начнут своё движение.

В направлении микрорайонов Светотехстрой и Юго Запад автобусы будут отправляться с улицы Советской, рядом с Кафедральным собором Ф.Ф. Ушакова. В направлении микрорайона Химмаш транспорт будет отправляться с улицы Володарского, рядом со школой № 39.