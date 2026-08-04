Сотрудники скорой помощи Пензы приняли участие в донорской акции

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

4 августа в Пензе прошла акция «Донор в белом халате», организованная Пензенской областной станцией скорой медицинской помощи. В мероприятии участвовали специалисты, чья работа связана с оказанием экстренной медицинской помощи.

Сотрудники скорой помощи часто сталкиваются с ситуациями, когда пациентам необходимо срочно восполнить объём крови или её компонентов. Осознавая важность наличия донорских запасов, медики личным примером поддерживают необходимый резерв для оказания помощи в критических ситуациях.

Главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова подчеркнула, что участие медицинских работников в донорском движении является проявлением профессиональной ответственности и гражданской позиции. Медики, как никто другой, знают, насколько важен запас донорской крови в экстренных случаях. Их участие способствует формированию устойчивого резерва, что положительно сказывается на эффективности оказания неотложной помощи и сохранении здоровья граждан.

В акции приняли участие 27 доноров. В результате было собрано более 12 литров цельной крови, которая будет разделена на компоненты, проверена на наличие инфекций и передана в лечебные учреждения региона для использования.