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НовостиОбщество4 августа 2026 12:21

Мордовия и общество «Знание» укрепляют сотрудничество

Вопросы взаимодействия обсудили в правительстве региона
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель генерального директора Российского общества «Знание» по региональному развитию и международному сотрудничеству Георгий Будный обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ.

Будный подчеркнул, что Мордовия является одним из лидеров по эффективности работы с обществом «Знание», активно вовлекая школьников, студентов и молодежь в просветительскую деятельность.

В рамках «Ушаковских чтений» республика и общество «Знание» разрабатывают материалы для патриотического воспитания на основе жизненного пути святого Феодора Ушакова. В сентябре планируется начать съемки документального фильма о его подвиге.

Также обсуждалось создание лекционных материалов о Фёдоре Ушакове для образовательных учреждений.

Особое внимание было уделено проекту «Знание.Безопасность», направленному на профилактику противоправного поведения, терроризма, экстремизма и финансового мошенничества среди молодежи. В Мордовии проект будет представлен педагогам на августовских чтениях и родительскому сообществу на республиканских собраниях.