Полицейские задержали пензенца, сбежавшего в день заседания суда

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Пензе при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение 27-летнего уроженца города Пензы, находящегося в федеральном розыске.

В 2025 году злоумышленник в ходе конфликта нанес сожительнице увечья. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В последующем уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд.

В назначенный судом срок заседания по уголовному делу гражданин не явился. Желая избежать уголовной ответственности, он скрылся от правосудия и был объявлен в розыск с марта текущего года.

После задержания беглеца доставили в отдел полиции и передали инициатору розыска. В дальнейшем в отношении злоумышленника будет возобновлено рассмотрение ранее возбужденного уголовного дела.