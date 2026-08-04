Сотрудники пензенского минкульта освоили навыки оказания первой помощи

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

По инициативе министра культуры и туризма Пензенской области Сергея Бычкова сотрудники ведомства прошли обучение по оказанию первой помощи.

Основное внимание на занятии уделили практическим аспектам спасения жизни. Инструктор Росгвардии, имеющий опыт выполнения служебно-боевых задач, подробно объяснил участникам последовательность действий до приезда медиков.

Сотрудники министерства изучили методы остановки кровотечений с помощью жгутов и подручных средств, научились накладывать давящие повязки и проводить первичный осмотр пострадавшего. Особое внимание уделили психологической подготовке, рассказав, как сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и быстро принимать решения.

Сергей Бычков выразил благодарность Росгвардии за высокий уровень подготовки и значимость подобных мероприятий. Он отметил, что навыки первой помощи важны не только для силовиков и медиков, но и для гражданских служащих.

«Такие занятия позволяют не только получить теоретические знания, но и отработать практические навыки, которые могут спасти жизнь до прибытия специалистов», — подчеркнул глава минкульта.