Участники сборов «Гвардеец» осваивают управление беспилотниками

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В рамках юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец» прошли занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами.

В спортивно-тренировочном комплексе «Старт» для участников организовали пять тематических станций. Юнармейцы изучили устройство дронов, их принципы работы и научились основам пилотирования. Ребята сами собирали беспилотники из деталей, а под руководством инструкторов тренировались на симуляторах и выполняли полёты на трассе.

Директор сборов Алексей Картушин подчеркнул важность навыков управления дронами: «Эти знания помогут ребятам ориентироваться в современных технологиях и, возможно, выберут профессию, связанную с перспективным направлением».

Один из участников, Артём Ростовцев из Кировской области, рассказал о своих впечатлениях: «Самое сложное — держать дрон на одной высоте. Жду занятий по огневой подготовке».

Андрей Мельников, директор по развитию Федерации гонки дронов Пензенской области, отметил, что занятия проводят воспитанники и преподаватели. Он добавил: «Наша цель — заинтересовать ребят, чтобы они продолжили заниматься уже в своих регионах».

Сборы «Гвардеец» проводятся в Пензе уже 12 раз. Проект поддерживают полномочный представитель Президента России в ПФО и Правительство Пензенской области. В этом году участвуют команды из 14 регионов и Луганской Народной Республики. Мероприятие входит в национальный проект «Молодежь и дети».