В Пензенскую область прибыли новые учебники по истории и обществознанию

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В Пензенскую область поступили учебники из единой государственной линейки, предназначенные для изучения истории России и всеобщей истории в 5–9 и 10–11 классах, а также обществознания в 9–10 классах.

Новые учебные материалы включают подробные глоссарии, которые помогут учащимся лучше понять устройство мира и современную Россию. В книгах также есть QR-коды, которые дают быстрый доступ к электронным ресурсам, таким как текст Конституции Российской Федерации и материалы официальных сайтов Президента РФ и Федерального Собрания. Учебники будут использоваться в школах региона с 1 сентября.

В министерстве образования Пензенской области сообщили, что все закупленные учебники успешно прошли апробацию в более чем 300 школах по всей стране и включены в федеральный перечень, полностью соответствуя общеобразовательным программам.

Учебники по истории России и всеобщей истории были разработаны по поручению Президента России Владимира Путина авторским коллективом под руководством помощника Президента РФ Владимира Мединского и академика РАН Александра Чубарьяна. Учебники по обществознанию для 9–10 классов подготовлены под редакцией заместителя Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.