В Пензенской области пополнился отряд земских фельдшеров

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

«На протяжении 4 лет должность фельдшера ФАП с. Уварово была вакантной, что доставляло переживания местным жителям. Теперь же, благодаря программе «Земский фельдшер», в село приехал молодой специалист, и ФАП снова заработал в полную силу», - говорит главный врач Иссинской участковой больницы Юлия Тивикова.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Пензенской области, новый специалист Юлия Владимировна Кулясова в 2008 году окончила Пензенский областной медицинский колледж по специальности «Лечебное дело». Свой путь в медицине начала в должности фельдшера в Пензенской областной станции скорой медицинской помощи. Имеет первую квалификационную категорию по специальности «Скорая и неотложная помощь».

После рождения ребенка Юлия Владимировна приняла решение вернуться на свою малую родину, став участником программы «Земский фельдшер» и получив федеральную выплату.

«Я всегда хотела работать там, где я нужна больше всего. Программа «Земский фельдшер» дала мне эту возможность», - отметила Юлия Кулясова.