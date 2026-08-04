Олег Мельниченко посетил Иссинский район

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В поселке Исса глава региона ознакомился с деятельностью Иссинского комбината строительных материалов, который является крупнейшим производителем минерального порошка, известняковой муки и щебня в регионе. Мельниченко осмотрел карьерное поле и узнал, что продукция комбината активно используется в дорожном строительстве в Пензенской области и Республике Мордовия, а также для благоустройства городских территорий.

Генеральный директор комбината Дмитрий Петров отметил, что предприятие успешно развивается: "Раньше щебня делали более 200 тысяч тонн в год, а сейчас доводим до 800 тысяч. Техника и люди готовы. Если будут заказы, мы и больше сделаем".

Мельниченко поблагодарил руководство и коллектив комбината за эффективную работу и вклад в экономику региона.

В селе Каменный Брод губернатор посетил зерновой элеватор компании «АгроТерра Элеваторы», который получил поддержку региона в 2023 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Здесь также была построена дорога протяженностью около 1,5 километра.

Операционный директор компании Наталья Шестакова сообщила, что по производству озимой пшеницы регион опережает даже курские и липецкие территории: "Мы сейчас собираем 5 – 5,5 тонн, а наши коллеги – около 4,7 тонн".

Губернатор поинтересовался запасами дизельного топлива и бензина на предприятии, гарантируя их поставку для обеспечения продовольственной безопасности.

В селе Дмитриевка Мельниченко проверил качество питьевой воды после капитального ремонта водозаборного узла, посетив дом местной жительницы Ольги Панькиной.

В селе Булычево губернатор осмотрел районный Дом культуры, где был проведен капитальный ремонт на средства областного бюджета. Мельниченко отметил улучшение условий для творческой деятельности и обратил внимание на новые костюмы артистов, созданные при региональной поддержке. Он также напомнил министру культуры и туризма Пензенской области Сергею Бычкову о необходимости создать кинозал в ДК до конца года.

Министр сообщил, что ожидаются результаты конкурсного отбора, проводимого Фондом кино.

Кроме того, губернатор посетил фельдшерско-акушерский пункт в Булычево, открытый в 2021 году, и терапевтический корпус Иссинской участковой больницы, капитально отремонтированный в 2024-2025 годах в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Мельниченко положительно оценил благоустройство территории больницы, включая автомобильную парковку и современный сквер.

Глава Иссинского района Николай Аргаткин заявил о планах продолжить обновление больницы, включая капитальный ремонт хирургического корпуса.