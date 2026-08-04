Олег Мельниченко посетил предприятия в Лунинском районе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

На предприятии «Черкизово-Растениеводство» в поселке Лунино губернатору показали новый растворный узел для приготовления жидких удобрений, введенный в эксплуатацию в 2026 году. Этот узел должен повысить эффективность препаратов и урожайность. В 2025 году хозяйство произвело 25,9 тысячи тонн зерна, что составляет 31% от общего объема зерна, выращенного в районе.

Губернатор поручил министру сельского хозяйства региона Роману Калентьеву проработать вопрос государственной поддержки сельхозпроизводителей для использования доломитовой муки, раскисляющей почву и повышающей ее плодородие.

В селе Родники Мельниченко посетил водозаборный узел, который был капитально отремонтирован после выхода из строя артезианской скважины в 2025 году. Аварийное отключение воды затронуло 126 домовладений, где проживает 313 человек. Для восстановления водоснабжения были пробурены новая скважина, установлено новое водоподъемное оборудование и водонапорная башня.

Министр ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин отметил: «Оперативно выделили средства – оперативно сделали. Вопрос закрыт, скважина работает». Олег Мельниченко подчеркнул, что для него важно обеспечить населенный пункт качественной питьевой водой.

В поселке Лунино губернатор посетил предприятие «Биокинетика», производящее отечественные жидкие органоминеральные удобрения. В ходе визита ему представили новое направление деятельности — импортозамещающее производство гидролизатов, укрепляющее технологический суверенитет России.

Генеральный директор предприятия Александр Ермаков рассказал: «Этот гидролизат используется в промышленном рыболовстве для стимулирования пищевого поведения рыбы. В России такого не производят. А это гидролизат кератина, он применяется в косметической отрасли в шампунях и масках. Мы решили заместить и это направление. Технология сложная, но первые образцы уже готовы. Для нас это большая точка роста».

Олег Мельниченко пожелал успехов предприятию и отметил его стратегическую значимость.

В райцентре губернатор проверил сроки ремонта дороги на улице Мичурина, где расположены важные социальные учреждения: библиотечно-досуговый центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, обособленное подразделение Федерального научного центра лубяных культур и краеведческий центр «Лунино». Был обновлен участок дороги протяженностью 1,2 км.

Глава региона также встретился с жителем поселка Лунино Виктором Сизовым. Виктор Иванович, кандидат технических наук, сделал значительный вклад в развитие сельского хозяйства. Среди его достижений — несколько изобретений и разработок, включая участие в модернизации лукоуборочной машины. Несмотря на свои 89 лет, Виктор Сизов продолжает активно участвовать в жизни страны: он помогает фронту, изготавливая на станке сетку-рабицу для нужд бойцов на передовой. Олег Мельниченко выразил Виктору Сизову благодарность, пожелав ему здоровья и долгих лет жизни.