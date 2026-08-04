Олег Мельниченко посетил предприятия мебельной промышленности в Бессоновке

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Этот цех начал свою работу в 2025 году и способен выпускать 156 тысяч комплектов мебели в год. Предприятие производит продукцию, предназначенную для комплексного обустройства жилых помещений, включая спальни, гостиные, прихожие и кухни, которая поставляется в различные регионы страны.

Олег Мельниченко поставил перед компанией задачу расширить географию поставок и выйти на международный рынок. Губернатор отметил, что перспективными партнёрами региона в мебельной отрасли являются Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

На предприятии «Корст» глава региона ознакомился с цехом по производству современных станков и оборудования для мебельной промышленности. Ежегодно здесь изготавливается более 12 тысяч единиц продукции, а также предоставляется комплексное оснащение мебельных предприятий «под ключ».

Олег Мельниченко подчеркнул, что малый и средний бизнес вносят значительный вклад в экономику Пензенской области, составляя 35% валового регионального продукта. Это является ключевым фактором устойчивости региональной экономики.

За высокие производственные результаты и вклад в развитие экономики региона представители трудовых коллективов были награждены. Губернатор отметил, что деятельность таких предприятий является важной опорой для промышленности Пензенской области.