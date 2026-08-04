В Пензенской области нейтрализовали несколько вражеских беспилотников

Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что минувшей ночью в ряде районов Пензенской области были нейтрализованы вражеские беспилотники с помощью мобильных огневых групп и средств радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений удалось избежать. В настоящее время на местах падения беспилотных летательных аппаратов работают экстренные службы.

Важно помнить, что при обнаружении обломков беспилотников или других подозрительных предметов не следует их трогать. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить об этом по телефону 112.