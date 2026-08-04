Мордовия становится все более привлекательной для туристов

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Артем Здунов подчеркнул, что туристическая привлекательность региона растет. За последние четыре года количество туристов увеличилось в полтора раза и достигло 200 тысяч человек.

По нацпроекту «Туризм и гостеприимство», за три года было выделено более 270 миллионов рублей на туристические проекты. Были поддержаны 30 инициатив, включая создание пляжей, глэмпингов, экскурсионных маршрутов, а также закупку оборудования для конных прогулок, велопоходов и речных сплавов.

В Мордовии появляются новые туристические центры. Например, в Темниковском районе планируется создание паломническо-туристического кластера. Одновременно ведется благоустройство общественных зон, модернизация социальной, транспортной и культурной инфраструктуры. В прошлом году был открыт первый речной маршрут по реке Алатырь в Ардатовском районе.

Сотрудничество с Агентством стратегических инициатив способствует развитию гастрономического туризма в регионе.

Деловой туризм в Мордовии активно развивается благодаря насыщенной программе мероприятий (почти 900 событий в 2026 году), хорошо развитой инфраструктуре и национальным особенностям.

Как ближайший к Москве национальный регион, Мордовия обладает удобной транспортной доступностью (с весны добавлены дополнительные утренние рейсы в столицу) и предлагает современные условия для проведения форумов и фестивалей федерального уровня.