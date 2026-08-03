Участники сборов «Гвардеец» узнали о работе силовых структур

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В Доме офицеров прошли профориентационные мероприятия для участников юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец». Юнармейцы ознакомились с деятельностью силовых ведомств, их техникой, вооружением и специальным оснащением.

Для участников выступила кинологическая служба, показав навыки задержания условного преступника. Затем ребята разделились на группы и посетили шесть тематических площадок.

На выставке представили служебные автомобили и мотоциклы Госавтоинспекции, технику и экипировку Росгвардии. Сотрудники МЧС продемонстрировали оборудование для тушения пожаров и ликвидации возгораний. Юнармейцы смогли примерить форменное обмундирование, защитные шлемы, осмотреть машину УФСИН и побывать внутри бронетранспортера.

На площадке Пензенского артиллерийского инженерного института участников учили разбирать и собирать автоматы. Представители ОМОН показали возможности беспилотных летательных аппаратов. Также ребята пообщались с экипажами вневедомственной охраны.

Завершилась встреча профориентационным разговором, на котором представители силовых структур рассказали о своей работе, условиях поступления в военные вузы и перспективах службы.

«В наших рядах могут быть люди с разными интересами, предпочтениями и жизненными укладами. Единственное, что не приемлемо, — это нарушение закона», — подчеркнул заместитель начальника УМВД России по Пензенской области Константин Фролов.

Участники сборов получили информацию о профессиях, связанных с военной и государственной службой, а также задали интересующие вопросы.

Военно-патриотические сборы «Гвардеец» в ПФО проходят при поддержке полномочного представителя Президента РФ с 2013 года. В этом году участвуют команды из 14 регионов округа и Луганской Народной Республики. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».