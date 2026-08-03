310 новобранцев из 12 регионов страны приняли присягу в учебном центре ПАИИ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

После завершения обучения каждый из них станет профессионалом в области технического обслуживания и ремонта военной техники.

Начальник Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева Александр Цаплюк отметил, что в этом году в рядах вооруженных сил служат представители 10 национальностей, что символизирует единство народов России.

Олег Мельниченко подчеркнул, что их служба будет проходить в одном из старейших и наиболее уважаемых военных учебных заведений страны.

Губернатор напомнил, что в годы Великой Отечественной войны в Пензе подготовили около 20 тысяч артиллеристов и специалистов по снабжению. Тридцать выпускников ПАИИ за мужество и героизм были удостоены звания Героя Советского Союза.

Олег Мельниченко пожелал молодым солдатам достойно выполнять свой долг, крепкого здоровья, успехов в службе и надежных товарищей. Он также выразил благодарность родителям и близким за поддержку и пожелал им терпения и спокойствия.