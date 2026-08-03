16-летнему воронежцу за вымогательство грозит суд

В производстве отдела дознания УМВД России по городу Пензе находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ, по факту вымогательства денежных средств у молодого человека 2008 года рождения.

В полиции он пояснил, что в сети Интернет в ходе личной переписки прислал девушке свои интимные фотографии. Спустя некоторое время ему написал сообщение неизвестный и потребовал денежные средства за нераспространение пикантных снимков в сети Интернет. Заявитель испугался и согласился. Затем он перевел 6 600 рублей на номер банковской карты, предоставленной злоумышленником.

Полицейские в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 16-летний житель Воронежской области. Молодой человек сообщил, что действовал с корыстной целью, дабы заработать легкие деньги.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.