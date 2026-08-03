Житель Мордовии осужден за покушение на убийство на вокзале

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мордовии суд приговорил 34-летнего местного жителя к девяти годам лишения свободы за попытку убийства мужчины на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

Мужчина признан виновным в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Следствие и суд установили, что ночью 14 января 2026 года подозреваемый нанес потерпевшему не менее трех ударов ножом в жизненно важные органы в тамбуре пешеходного перехода на вокзале станции Рузаевка. Смерть мужчины удалось предотвратить благодаря своевременной медицинской помощи.

Сотрудники СК России на транспорте и транспортной полиции провели расследование, собрали доказательства, провели экспертизы и допросы. Дело было передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.