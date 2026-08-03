Олег Денисов оценил ход строительства нового водопровода

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Особое внимание было уделено строительству водопровода, который соединит Терновку и улицу Измайлова.

Глава города отметил, что на перекрестке улиц Терновского и Ростовской подрядчик завершает врезку нового трубопровода в существующую систему. В связи с этим с 5 по 10 августа изменится схема движения транспорта на данном участке.

Олег Денисов заверил, что водоснабжение останется бесперебойным, а проезд будет осуществляться по тем же полосам, с корректировкой их границ. Параллельно будут проводиться работы по восстановлению благоустройства.

Завершение всех работ и открытие дороги запланировано на 10 августа.

Градоначальник также проверил состояние городских дорог. На улице Яшиной были обнаружены следы грязи со строительных площадок, вынесенные колесами спецтехники. В связи с этим УЖКХ и администрации Октябрьского района получили поручение усилить контроль за строительными организациями.

Олег Денисов напомнил, что по правилам благоустройства при выезде на автомагистраль необходимо мыть колеса спецтехники, и подчеркнул, что за чистоту города ответственность остается на всех.