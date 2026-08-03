В Пензе преподавателя вуза ждет суд за хищение денег у студентов

При этом реальных полномочий в решении подобных вопросов он не имел. Под видом помощи в повышении стипендии за период с 2023 по 2025 год. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве.

Обвинение предъявлено жителю областного центра 1993 года рождения – преподавателю одного из региональных вузов.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, фигурант в течение двух лет, используя служебное положение, обманом похищал денежные средства у студентов, обещая им содействие в получении надбавок к стипендии. При этом реальных полномочий в решении подобных вопросов он не имел.

Противоправная деятельность афериста была задокументирована и пресечена в ходе совместных оперативных мероприятий сотрудников полиции и регионального УФСБ России.

Правоохранители выявили 4 подобных факта за период с 2023 по 2025 год. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого на основании ч. 3 ст. 159 УК РФ, переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.