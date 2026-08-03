В День ВДВ в Пензе состоялся торжественный митинг

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В мероприятии приняли участие врио министра региональной безопасности Пензенской области Олег Курдюков, заместитель председателя Заксобрания региона Валерий Лидин, глава города Олег Денисов, его заместитель Константин Спиридонов, военный комиссар области, полковник Андрей Сурков, глава филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Клейменова и другие официальные лица, а также представители общественных организаций.

Олег Денисов поздравил десантников с праздником, подчеркнув: «Вам под силу самые сложные задачи. Лозунг «Никто, кроме нас!» является символом сплоченности десантного братства, силы воли и беззаветной любви к Родине».

Александр Попов, участник специальной военной операции, был награжден медалью «Участнику специальной военной операции» за проявленное мужество и верность воинскому долгу.

Василий Сущевский получил медаль «Ветеран ВДВ» за безупречную службу, дисциплину, высокие результаты в боевой подготовке и большой вклад в развитие Воздушно-десантных войск.

За активное участие в жизни Пензенской области и военно-патриотическое воспитание молодежи члены Пензенской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» были удостоены почетных грамот от министерств.

Минутой молчания собравшиеся почтили память десантников, погибших при выполнении воинского долга, и возложили цветы к Вечному огню.