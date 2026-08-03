Пензенские регбисты завоевали бронзу на летней Спартакиаде

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

С 31 июля по 2 августа в Крымске прошёл финал XIII летней Спартакиады учащихся России по регби-7 для юношей до 17 лет. Команда Пензенской области заняла третье место.

В первый день соревнований пензенцы выиграли один матч и проиграли другой на групповой стадии. В четвертьфинале они победили сборную Москвы со счётом 28:12, что позволило им выйти в полуфинал. Там они встретились с командой из Красноярского края и уступили со счётом 26:15.

За бронзовые медали пензенские спортсмены уверенно обыграли представителей Калининградской области со счётом 31:0.

Тренируют команду Максим Усков и Сергей Колосов.