Юный художник из Никольского района стал победителем конкурса «Моя страна — моя Россия»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Воспитанник Дома детского творчества Никольского района Денис Никонов отмечен на XXIII сезоне Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна — моя Россия». Конкурс организован Президентской платформой «Россия — страна возможностей».

Работа Дениса заняла первое место в номинации «Сказки народов моей страны» в категории «Графические работы». В свои девять лет мальчик начал заниматься декоративно-прикладным творчеством всего два года назад, но уже создает удивительные композиции. Используя вату, проволоку и краски, он воссоздал яркий момент из знакомой с детства сказки «Гуси-лебеди».

Эта работа объединяет элементы народного творчества и современные техники рукоделия. Губернатор Олег Мельниченко отметил важность того, что традиционные ремесла обретают новую жизнь благодаря молодым талантам. Он поздравил Дениса с заслуженной победой и пожелал ему дальнейших творческих успехов.