Санитарная авиация Пензенской области помогла спасти 65 жизней с начала года

С начала года вертолёты санитарной авиации Пензенской областной службы скорой помощи выполнили 64 вылета, обеспечив экстренную помощь 65 пострадавшим. В конце июля, за один день, экипаж санитарной авиации совершил три срочных вылета в отдалённые районы региона. Пациенты с серьёзными заболеваниями сердца, хирургическими и неврологическими патологиями были доставлены в ведущие медицинские учреждения Пензы из центральных районных больниц Кузнецка, Нижнего Ломова и Каменки.

На борту вертолётов сопровождал врач анестезиолог-реаниматолог Александр Тулайкин, который благодаря своему профессионализму и современному оснащению вертолётов обеспечил успешное проведение всех эвакуаций. Состояние пациентов оставалось стабильным на протяжении всего пути.

Развитие санитарной авиации является ключевым направлением национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Применение вертолётов позволяет строго соблюдать принцип «золотого часа», когда оперативная медицинская помощь значительно увеличивает шансы пациента на успешное выздоровление.