В медучреждения Пензенской области придет пополнение

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Учебный год 2025–2026 стал рекордным по охвату профессионального обучения для среднего медицинского персонала региона. По программам дополнительного образования в Пензенском областном медицинском колледже курсы освоили 3718 человек.

Слушатели повышали свою квалификацию и проходили профессиональную переподготовку по самым востребованным направлениям современной медицины — от сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии до актуальных вопросов эпидемиологии, вакцинопрофилактики и управления медицинской организацией.

Обучение проводилось с использованием симуляционного оборудования, что позволило специалистам отработать практические навыки на высокотехнологичных манекенах.

«3718 специалистов — это не просто статистика, — отметила директор Пензенского областного медколледжа Наталья Безрукова. — Это почти четыре тысячи обновленных компетенций, которые завтра придут в наши больницы, поликлиники и ФАПы. В условиях стремительного развития медицинских технологий постоянное обучение становится единственным способом обеспечить пациентам качественную и безопасную помощь».

Колледж продолжает набор на новый учебный год, предлагая слушателям гибкие графики обучения, отмечает пресс-служба регионального Минздрава.

Запись на обучение откроется 15 сентября 2026 года. Ознакомиться с полным перечнем программ можно на сайте Пензенского областного медицинского колледжа.