В Мордовии сотрудники ГАИ рассказали детям о безопасном движении на СИМ

В ходе акции «Безопасность на СИМ» полицейские разъяснили, что в условиях активного использования средств индивидуальной мобильности в летнее время современные электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса становятся серьезным источником повышенной опасности как для пешеходов, так и для лиц, управляющих такими устройствами.

Особое внимание в ходе мероприятия полицейские уделили поведению детей на дорогах, отмечает пресс-служба регионального УМВД. Инспекторы ДПС отметили ряд типичных нарушений: юные пользователи СИМ нередко не спешиваются при пересечении проезжей части, а также катаются вдвоём на одном самокате, что категорически запрещено правилами дорожного движения и создаёт угрозу как для самих детей, так и для других участников движения, отмечает пресс-служба ведомства.

Также полицейские разъяснили детям важность использования защитной экипировки — шлемов, наколенников, необходимость использования световозвращающих элементов.

За несоблюдение правил дорожного движения СИМ предусматривается административная ответственность — штраф в размере 800 рублей.

Если ребенок до 16 лет нарушил ПДД, штраф платят родители. За управление СИМ ребенком младше 16 лет родителям грозит штраф 30 000 рублей.

Полицейские напоминают: езда вдвоем делает СИМ неуправляемым, многократно увеличивая риск тяжелых травм при падении. Берегите себя и своих детей.