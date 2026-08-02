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НовостиПроисшествия2 августа 2026 11:43

Полицейские из Мордовии предотвратили нападение на водителя автобуса в Кирове

Сотрудники находились в городе в служебной командировке
Анна ЧЕРНАЯ

Днем 21 июля сотрудники уголовного розыска и следственного подразделения из Мордовии, прибывшие в Киров в командировку, стали свидетелями попытки нападения на водителя автобуса. Один из пассажиров, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался напасть на водителя с ножом на парковке железнодорожного вокзала.

Сотрудники УМВД России по городу Саранск оперативно отреагировали на ситуацию. Нападавшего удалось обезвредить и задержать. Во время задержания он попытался оказать сопротивление и ударил полицейского кулаком, но получил ответные меры в рамках закона.

Задержанного передали сотрудникам линейного отдела МВД на транспорте для дальнейшего расследования и привлечения к ответственности. На него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Благодаря оперативным действиям полицейских из Мордовии водитель и пассажиры автобуса не пострадали. По итогам служебной проверки будут рассмотрены меры поощрения для отличившихся сотрудников.