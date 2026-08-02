Жительница Мордовии обвиняется в ложном доносе

Следственный отдел ММО МВД России «Краснослободский» завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летней женщины, обвиняемой в ложном доносе (ч. 1 ст. 306 УК РФ).

5 мая женщина обратилась в полицию, заявив, что мужчина украл у нее 10 000 рублей при съезде из арендованной квартиры 1 мая. Полиция провела проверку и выяснила, что заявление было ложным.

Женщину предупредили об ответственности за ложный донос, но она не отказалась от своих слов.

Обвиняемая призналась, что оклеветала мужчину из-за личной обиды. Ей не понравилось требование арендодателя оплатить ремонт входной двери на 20 000 рублей, и после отказа она была вынуждена съехать, что ее сильно расстроило.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.