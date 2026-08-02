В Сурское водохранилище выпустят 10 тонн толстолобика

В Пензе прошло совещание, главной темой которого стало улучшение состояния Сурского водохранилища, важного питьевого источника для города и Заречного.

Заседание возглавил глава областного правительства Николай Симонов. Участники обсудили проблему ухудшения качества воды из-за избытка органики, что привело к активному размножению сине-зелёных водорослей и нарушило химический баланс водоёма.

Для восстановления экосистемы в водохранилище планируется выпустить не менее 10 тонн толстолобика. Эта рыба известна своей способностью поедать планктон и очищать воду. Губернатор Олег Мельниченко дал указание строго контролировать процесс зарыбления, чтобы обеспечить его эффективность.