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НовостиОбщество2 августа 2026 10:34

В Сурское водохранилище выпустят 10 тонн толстолобика

Это будет сделано для борьбы с водорослями
Анна ЧЕРНАЯ

В Пензе прошло совещание, главной темой которого стало улучшение состояния Сурского водохранилища, важного питьевого источника для города и Заречного.

Заседание возглавил глава областного правительства Николай Симонов. Участники обсудили проблему ухудшения качества воды из-за избытка органики, что привело к активному размножению сине-зелёных водорослей и нарушило химический баланс водоёма.

Для восстановления экосистемы в водохранилище планируется выпустить не менее 10 тонн толстолобика. Эта рыба известна своей способностью поедать планктон и очищать воду. Губернатор Олег Мельниченко дал указание строго контролировать процесс зарыбления, чтобы обеспечить его эффективность.