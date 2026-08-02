Глава Мордовии посетил Ковылкинский район

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Накануне председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий и глава Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой приехали в Ковылкинский район.

Они обсудили с руководством района вопросы развития территории, осмотрели объекты инфраструктуры, в том числе строящийся путепровод через железную дорогу — ковылкинцы ждали его не одно десятилетие. Претворить проект в жизнь удалось благодаря Главе республики Артёму Здунову. В этом году объект будет введен в эксплуатацию и даст новый импульс развитию территории.

За последние пять лет Ковылкинский район заметно преобразился в лучшую сторону. Здесь активно благоустраиваются общественные пространства, создаются комфортные условия для жизни семей с детьми. Капитально отремонтированы школы, дороги. Успешно работает современный спортивный центр, ледовая арена, развивается малый и средний бизнес, создаются рабочие места.

С 2018 года г. Ковылкино активно участвует в программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта. В прошлом году здесь был благоустроен центральный парк по ул. Большевистской. Проект был реализован благодаря победе во всероссийском конкурсе. На обновление территории выделено более 70 млн рублей. Благоустроенный парк стал логичным продолжением концепции развития центра города, начатой с реконструкции центральной площади в 2023 году. Особое внимание уделено комфорту и безопасности: парк оснащен камерами видеонаблюдения, есть доступ к сети интернет.

В рамках благоустройства сформировано восемь функциональных зон для комфортного отдыха горожан и гостей г. Ковылкино.

Артём Здунов и Леонид Слуцкий пообщались с жителями, а также приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном 98-летию района.

«Мы приближаемся к вековому юбилею, — сказал Артём Здунов. — Мы гордимся нашей историей, культурой, традициями и земляками, которые прославляют республику».

На этой земле родились девять Героев Советского Союза и трое полных кавалеров ордена Славы. Их жизнь — пример бескорыстного служения Родине. Эту эстафету они передали нынешнему поколению участников специальной военной операции.

Глава Мордовии поблагодарил ковылкинцев за добросовестный труд, пожелал району процветания и приумножения достижений в экономике и социальной сфере.

Впереди — большие планы. В ближайшей перспективе – дальнейшее расширение программы благоустройства дворов и скверов, модернизация коммунальных сетей, запуск новых инвестиционных проектов.

Артём Здунов вручил труженикам Ковылкинского района награды. В частности, за заслуги в воспитании детей, большой вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций Благодарственным письмом Главы Республики Мордовия отмечены многодетные семьи Анатолия и Натальи Бондаренко и Владислава и Анны Паршуткиных.

Поздравления прозвучали и от Леонида Слуцкого. «Я потрясен вашим гостеприимством, красотой национальных костюмов, — сказал он. — У вас замечательный Глава республики, мы были на новом путепроводе, я видел новые дороги, прекрасный парк. Вместе с нашим Президентом победим!»

Глава района Игорь Бутяйкин поблагодарил Главу Мордовии за всестороннюю поддержку территории. «Благодаря Артёму Алексеевичу мы решили многие застарелые проблемы района. Будем трудиться дальше. Мы живем в стране с великой историей и великим будущим», — сказал он.

Подарком для ковылкинцев стал концерт с участием известных республиканских и российских коллективов и исполнителей.