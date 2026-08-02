В Пензе стартовали Юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Проект «Гвардеец» реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ Игоря Комарова.

Сборы пройдут с 1 по 21 августа на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А.В. Хрулева. В них примут участие более 280 юношей из 14 регионов ПФО и Луганской Народной Республики.

Александр Тихонов, курирующий военно-патриотические проекты в ПФО, обратился к участникам: «Служба Отечеству всегда была делом чести для российских защитников. Желаю вам, ребята, сделать шаг на пути к благородной цели, стать одной командой, готовой поддержать друг друга в любой ситуации».

Участники погрузятся в армейскую жизнь, пройдут испытания на силу, смекалку и выносливость. Они будут учиться работать в команде и демонстрировать личные достижения. Юноши познакомятся с солдатским бытом и современным вооружением Российской армии.

Олег Мельниченко отметил: «Мы продолжаем традицию «Гвардейца», несмотря на сложные времена. Качественная допризывная подготовка важна для безопасности страны. В этом году сборы проходят в Год единства народов России. В числе участников – юноши разных национальностей из ПФО и воссоединенных регионов. Основа наших побед – дружба и братство».

В программе сборов – строевая, физическая, стрелковая, парашютная подготовка, занятия по истории Отечества, военному делу, тактике и управлению БПЛА. Участники посоревнуются в военно-прикладных дисциплинах, мини-футболе, баскетболе, волейболе, дартсе, пейнтболе и шашках.

Для юношей также предусмотрены творческие конкурсы и культурно-познавательная программа, посвященная истории и достопримечательностям Пензенской области.

Олег Мельниченко добавил: «Проект «Гвардеец» начался в 2013 году на площадках в Нижегородской и Пензенской областях. Я был помощником и заместителем полномочного представителя Президента в ПФО и участвовал в его создании. Научно-педагогическая база ПАИИ идеально подходит для подготовки наших «гвардейцев». Главная цель проекта – подготовка мотивированных юношей к службе в армии и поступлению в военные вузы, вузы правоохранительных органов и спецслужб».